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Чунцин дал добро на тестирование беспилотного транспорта
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Чунцин дал добро на тестирование беспилотного транспорта 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Чунцин, 21 марта /Синьхуа/ — Муниципальное правительство города Чунцин на юго-западе Китая санкционировало испытание беспилотного транспорта вслед за Пекином и Шанхаем.
Согласно руководящему документу о тестировании автодорожного беспилотного транспорта, совместно изданному Комитетом экономики и информатизации и Управлением общественной безопасности Чунцина, автопроизводители после получения соответствующего разрешения смогут проводить испытания на специально отведенных для этих целей дорогах.
Испытания должны проводиться в присутствии представителей компании-производителя и с участием водителя, который будет нести ответственность в случае ДТП, указывается в документе.
В Чунцине располагается большая часть автозаводов Китая.
По словам президента автомобилестроительной компании «Чанъань», базирующей в Чунцине, Чжу Хуажуна, компания планирует создать показательную зону самоуправляемых автомобилей в этом году.
По данным доклада исследовательского института компании Tencent, объем финансирования в сфере полуавтоматических и самоуправляемых автомобилей в Китае достиг 10,7 млрд юаней /1,6 млрд долларов США/. -0-
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