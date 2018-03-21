Чунцин дал добро на тестирование беспилотного транспорта

Чунцин , 21 марта / Синьхуа / — Муниципальное правительство города Чунцин на юго-западе Китая санкционировало испытание беспилотного транспорта вслед за Пекином и Шанхаем

Согласно руководящему документу о тестировании автодорожного беспилотного транспорта, совместно изданному Комитетом экономики и информатизации и Управлением общественной безопасности Чунцина, автопроизводители после получения соответствующего разрешения смогут проводить испытания на специально отведенных для этих целей дорогах.

Испытания должны проводиться в присутствии представителей компании-производителя и с участием водителя, который будет нести ответственность в случае ДТП, указывается в документе.

В Чунцине располагается большая часть автозаводов Китая.

По словам президента автомобилестроительной компании «Чанъань», базирующей в Чунцине, Чжу Хуажуна, компания планирует создать показательную зону самоуправляемых автомобилей в этом году.

По данным доклада исследовательского института компании Tencent, объем финансирования в сфере полуавтоматических и самоуправляемых автомобилей в Китае достиг 10,7 млрд юаней /1,6 млрд долларов США/. -0-