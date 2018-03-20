Ещё
Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд приступили к 68-му совместному патрулированию на реке Меконг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд приступили к 68-му совместному патрулированию на реке Меконг 

ИА Синьхуа 1 час назад
Куньмин, 20 марта /Синьхуа/ — Совместный отряд по патрулированию реки Меконг с участием Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда сегодня вышел из китайского порта Гуаньлэй /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/, обозначив начало 68-й операции по совместному патрулированию реки Меконг.
Представитель пограничной службы провинции Юньнань заявил, что Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд направили восемь судов для участия в патрулировании Меконга.
Совместный отряд вышел из порта Гуаньлэй в сторону так называемого «золотого треугольника» — района, где граничат Мьянма, Лаос и Таиланд, протяженность пути составит около 500 км. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Избрание Си Цзиньпина председателем КНР и ЦВС КНР демонстрирует признание китайским обществом его высоких заслуг -- белорусский эксперт Завораживающие своей красотой виды округа Дицин на юго-западе Китая В Сюнъане открылось отделение Сельскохозяйственного банка Китая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России55
Отец Литвиненко назвал убийцу сына124
Россияне приготовились затянуть пояса355
Кто не поздравил Путина и другие события дня51
Украина арестовала все активы «Газпрома»341
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение