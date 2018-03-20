Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд приступили к 68-му совместному патрулированию на реке Меконг 

Куньмин, 20 марта /Синьхуа/ — Совместный отряд по патрулированию реки Меконг с участием Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда сегодня вышел из китайского порта Гуаньлэй /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/, обозначив начало 68-й операции по совместному патрулированию реки Меконг.
Представитель пограничной службы провинции Юньнань заявил, что Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд направили восемь судов для участия в патрулировании Меконга.
Совместный отряд вышел из порта Гуаньлэй в сторону так называемого «золотого треугольника» — района, где граничат Мьянма, Лаос и Таиланд, протяженность пути составит около 500 км. —0—