Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд приступили к 68-му совместному патрулированию на реке Меконг

Лаоса, Мьянмы и Куньмин, 20 марта / Синьхуа / — Совместный отряд по патрулированию реки Меконг с участием Китая Таиланда сегодня вышел из китайского порта Гуаньлэй /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/, обозначив начало 68-й операции по совместному патрулированию реки Меконг.

Представитель пограничной службы провинции Юньнань заявил, что Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд направили восемь судов для участия в патрулировании Меконга.

Совместный отряд вышел из порта Гуаньлэй в сторону так называемого «золотого треугольника» — района, где граничат Мьянма, Лаос и Таиланд, протяженность пути составит около 500 км. —0—