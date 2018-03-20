Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня: сторонники движения за «независимость Тайваня» расплатятся за содеянное

Пекин, 20 марта / Синьхуа / — Сторонники движения за «независимость Тайваня» обречены на расплату за содеянное. Об этом заявил во вторник официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ань Фэншань , комментируя высказывания ответственного представителя органа исполнительной власти Тайваня Лай Циндэ.

По информации СМИ, Лай Циндэ сегодня отметил, что Тайвань представляет собой «суверенное государство, и этот факт не изменится вне зависимости от внешних факторов».

Подобные ничем не прикрытые высказывания о «независимости Тайваня» рассматриваются как серьезная провокация, направленная на нагнетание напряженности в отношениях между материковой частью Китая и Тайванем, и сторонники движения за «независимость Тайваня» расплатятся за содеянное, подчеркнул он.

Континентальная часть Китая и Тайвань принадлежат одному Китаю. Тайвань представляет собой неотделимую часть китайской территории, он не был и никогда не станет государством. Мы категорически выступаем против сил, стремящихся к «независимости Тайваня». Все действия и махинации, нацеленные на раскол страны, обречены на провал и непременно столкнутся с осуждением со стороны народа и будут наказаны историей, прокомментировал Ань Фэншань. -0-