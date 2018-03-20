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Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня: сторонники движения за «независимость Тайваня» расплатятся за содеянное
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Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня: сторонники движения за «независимость Тайваня» расплатятся за содеянное 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Пекин, 20 марта /Синьхуа/ — Сторонники движения за «независимость Тайваня» обречены на расплату за содеянное. Об этом заявил во вторник официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ань Фэншань, комментируя высказывания ответственного представителя органа исполнительной власти Тайваня Лай Циндэ.
По информации СМИ, Лай Циндэ сегодня отметил, что Тайвань представляет собой «суверенное государство, и этот факт не изменится вне зависимости от внешних факторов».
Подобные ничем не прикрытые высказывания о «независимости Тайваня» рассматриваются как серьезная провокация, направленная на нагнетание напряженности в отношениях между материковой частью Китая и Тайванем, и сторонники движения за «независимость Тайваня» расплатятся за содеянное, подчеркнул он.
Континентальная часть Китая и Тайвань принадлежат одному Китаю. Тайвань представляет собой неотделимую часть китайской территории, он не был и никогда не станет государством. Мы категорически выступаем против сил, стремящихся к «независимости Тайваня». Все действия и махинации, нацеленные на раскол страны, обречены на провал и непременно столкнутся с осуждением со стороны народа и будут наказаны историей, прокомментировал Ань Фэншань. -0-
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