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Подозреваемая в убийстве брата главы КНДР сочла свои действия шуткой
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Подозреваемая в убийстве брата главы КНДР сочла свои действия шуткой 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Вьетнамка Зоан Тхи Хыонг, подозреваемая в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама в Малайзии думала, что это пранк и поняла, что совершила, только после задержания, заявил ее адвокат.
По словам адвоката, Зоан Тхи Хыонг думала, что «разыгрывает безобидный пранк для шоу со скрытой камерой» и узнала о смерти Ким Чен Нама от полиции. Она якобы не знала, что масляная жидкость, которую дал ей мужчина, была нервно-паралитическим веществом VX, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что Зоан Тхи Хыонг не думала об опасности вещества, поскольку оно не повредило ее кожу. После того, как девушка намазала лицо Ким Чен Нама маслом, она помыла руки, поскольку вещество было «дурно пахнущим и неприятным».
Напомним, в октябре 2017 года в малайзийском городе Шах-Алам начался суд над двумя подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама — вьетнамке Зоан Тхи Хыонг и индонезийке Сити Аисье, которые 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура напали на гражданина КНДР с дипломатическим паспортом на имя Ким Чхоль.
По версии следствия, девушки намазали лицо корейца маслом с растворенными в нем компонентами сильного отравляющего вещества VX.
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