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Срочно: Группа артистов Республики Корея посетит КНДР в конце марта с выступлениями
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Срочно: Группа артистов Республики Корея посетит КНДР в конце марта с выступлениями 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Сеул, 20 марта /Синьхуа/ — Группа артистов Республики Корея /РК/ посетит КНДР в конце нынешнего месяца и выступит с двумя представлениями в Пхеньяне в начале апреля. Об этом во вторник сообщило Министерство по делам национального объединения РК.
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