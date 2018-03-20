Индия vs Пакистан: страшный сценарий ядерной войны

Москва , 20 марта — «Вести. Экономика». Согласно оценкам Ассоциации по контролю над вооружениями, Индия Пакистан имеют от 120 до 140 ядерных боеголовок. Однако в докладе, подготовленном Фондом Карнеги за международный мир и Центром Стимсона в 2015 г., утверждается, что Пакистан может опережать Индию по объему своих ядерных запасов и иметь 350 ядерных боеголовок в ближайшие пять-десять лет.

Отчет SIPRI 2016 г. подтвердил оценку того, что в Пакистане больше ядерных боеголовок, чем в Индии. Но что отличает две программы ядерного вооружения соседних стран? Это не столько темпы производства или размеры запасов, сколько их принципиально разные ядерные доктрины. Индия отказалась первой применять ядерное оружие, Пакистан отказался сделать это, оставив за собой право использовать ядерное оружие перед лицом традиционного превосходства Индии. До сих пор неопределенность в отношении ядерного порога Пакистана является основным фактором, препятствующим тому, чтобы разгорался крупномасштабный конфликт в Южной Азии. Нежелание Пакистана отказаться от использования первым ядерного оружия и его акцент на накоплении тактического ядерного оружия и ракет ближнего радиуса действия как следствия его ядерной доктрины объяснимы более низким состоянием его сил по сравнению с Индией. На самом деле это зеркальное отражение американской ядерной доктрины по отношению к Центральной Европе во время «холодной войны». США не желали отказаться от использования первыми ядерного оружия и развернули тактическое ядерное оружие в Центральной Европе в больших масштабах из-за предполагаемой неполноценности НАТО с точки зрения традиционного влияния по сравнению с условиями Варшавского договора. Но для Пакистана неопределенность, обусловленная его ядерной доктриной, также достигла еще одной важной цели. Она предоставила Пакистану щит, под прикрытием которого террористические группы, вооруженные и обученные Исламабадом , такие как «Лашкар-и-Тайба» и «Джейш-э-Мохаммад», могут участвовать в терактах, которые сеют хаос не только в индийском Кашмире, но и в других частях Индии. Страх перехода конфликта с Пакистаном на уровень ядерной войны помешал Индии ответить на эти провокации массовым использованием своих сил. Индия отказалась от ответных действий против террористических баз или пакистанских военных объектов, даже когда массовая террористическая операция, начавшаяся в Пакистане, была нацелена на финансовый капитал Индии в Мумбаи в ноябре 2008 г. Эта атака продолжалась более 60 часов, в результате погибли по меньшей мере 174 человека. Однако, похоже, логика этого сдерживания быстро исчерпывает себя. Нападения, наподобие тех, что произошли в Мумбаи, и последующие нападения на индийские военные объекты в Кашмире и в других местах также послужили основанием для того, чтобы индийские националисты усилили антипакистанскую риторику и оказали давление на индийское правительство, чтобы усилить свою военную реакцию.

В последние несколько месяцев ответные действия Индии касались не только террористических баз, но и пакистанских военных объектов, что привело к значительным жертвам среди пакистанских войск. Рост в последние два года числа терактов, особенно тех, которые были совершены «Джейш-э-Мохаммад» при явном попустительстве пакистанской армии, по индийским военным целям в Кашмире и окружающим индийским штатам сделала ситуацию очень опасной. В последние несколько месяцев террористические группы, действующие в Пакистане, предприняли ряд таких крупных нападений, что привело к значительным потерям среди индийских сил безопасности. Крупный теракт в лагере Ури в Джамму и Кашмире в сентябре 2016 г., в результате которого погибли 17 военнослужащих, побудил индийское правительство пересмотреть свою стратегию реагирования на такие нападения. 29 сентября 2016 г. Индия нанесла первый «хирургический удар» против террористических баз в Пакистане. Несмотря на предположения о том, что Индия ранее наносила подобные удары, это был первый случай, когда Нью-Дели был готов начать наносить крупные ответные удары по целям в Пакистане и оккупированном Пакистаном Кашмире. В последнем инциденте в феврале 2018 г. террористы «Джейш» атаковали индийский военный лагерь в Джамму: убиты были пятеро военнослужащих и четверо боевиков. В своем ответном ударе индийская армия уничтожила пост пакистанской армии, применив ракетные установки, в результате чего погибли 22 пакистанских сотрудника. Этот обмен по принципу око за око достиг опасных пропорций.

До сих пор пакистанские военные преуменьшали значимость индийских вторжений и ответных нападений и отказывались признать их серьезность, потому что они не хотели показаться слабыми в глазах пакистанской общественности, что, вероятно, тогда потребовало бы ответных мер. Однако пакистанские военные не могут и дальше продолжать преуменьшать значимость индийских атак, особенно в свете растущего числа погибших. В какой-то момент, либо из-за просчета, либо по расчету, индийский «хирургический удар» на пакистанской территории подтолкнет пакистанских военных, которые контролируют ядерное оружие, к ответным действиям. В случае полномасштабной войны в какой-то момент Пакистан, неспособный противостоять превосходящим индийским вооруженным силам, может применить ядерное оружие согласно его доктрине. И, несмотря на то что Индия провозглашает использование доктрины, запрещающей нанесение первого ядерного удара, становится совершенно очевидно, что она будет применять ответные меры против любого использования ядерного оружия на поле боя Пакистаном, не проводя разграничений между использования тактического и стратегического ядерного оружия. Эта стратегия, сформулированная в заявлении правительства Индии от 4 января 2003 г., предназначена для нанесения неприемлемого вреда противнику. Бывший советник по национальной безопасности Индии Шившанкар Менон рассказал об этой стратегии: «Индия вряд ли рискнет дать Пакистану возможность нанести массовый ядерный удар после индийского ответа на Пакистан с использованием тактического ядерного оружия. Другими словами, применение тактического ядерного оружия в Пакистане фактически освободит Индию от нанесения первого удара против Пакистана». Это очень страшный сценарий. Чрезмерное стремление Пакистана положиться на ядерное сдерживание, особенно отказ от подписания доктрины, предполагающей отсутствие нанесения первого ядерного удара, в сочетании с безрассудной поддержкой террористических групп, атакующих индийские военные и гражданские объекты, может непреднамеренно привести к ядерной зиме — и это может больно ударить не только по Южной Азии, но и по гораздо более широкой территории.