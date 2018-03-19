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В Шри-Ланке отменен режим ЧП, но китайское посольство призвало граждан КНР сохранять бдительность
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В Шри-Ланке отменен режим ЧП, но китайское посольство призвало граждан КНР сохранять бдительность 

ИА Синьхуа 10 часов назад
Коломбо, 19 марта /Синьхуа/ — Китайское посольство в понедельник на официальном сайте разместило предупреждение о соблюдении мер безопасности, в котором призвало китайских граждан, находящихся в Шри-Ланке, сохранять бдительность.
В нем говорится, что по сообщениям местных СМИ, президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в воскресенье опубликовал уведомление об отмене режима чрезвычайного положения, который был введен 6 марта из-за общественных беспорядков в центральных районах страны. В настоящее время ситуация в стране стабильна, социальная жизнь нормализовалась.
По данным Министерства туризма Шри-Ланки, в феврале 2018 года Китай стал крупнейшим источником туристов для Шри-Ланки и занял 15-процентную долю рынка туризма страны. —0—
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