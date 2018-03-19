Пассажира задержали с контрабандной партией муравьев в аэропорту Китая 

Гражданин Китая незаконно попытался ввезти в страну из Эфиопии муравейник. Сотрудники таможни задержали его в местном аэропорту, сообщила газета «Известия».
Таможенники китайского аэропорта Чэнду обнаружили в вещах гражданина КНР, который прилетел из Аддис-Абебы
(Эфиопия), 4,4 килограмма муравьиных гнезд. Мужчина объяснил, что планировал приготовить из насекомых лекарственную настойку.
Более 800 килограммов крабов и гребенчатых креветок изъяли сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Приморском крае. Продукцию признали контрабандной, так как на нее отсутствовали необходимые документы.