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Глава ЦБ Китая Чжоу Сяочуань ушел в отставку, пост занял его заместитель И Ган
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Глава ЦБ Китая Чжоу Сяочуань ушел в отставку, пост занял его заместитель И Ган 

Прайм 8 часов назад
ПЕКИН, 19 мар /ПРАЙМ/. Один из самых влиятельных экономических фигур в мире Чжоу Сяочуань, возглавлявший Народный банк Китая (ЦБ) рекордные 15 лет, в понедельник покинул свою должность, этот пост занял его заместитель И Ган.
Решение было принято на седьмом пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Кандидатуру И Гана выдвинул переназначенный в воскресенье на второй срок премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, а депутаты путем тайного голосования утвердили его кандидатуру.
Покинувший свой пост глава Народного банка Китая 70-летний Чжоу Сяочуань занял свою должность в 2002 году, став самым долгослужащим главой с момента основания ЦБ Китая. Чжоу Сяочуань считается одним из самых влиятельных экономических фигур в мире.
И Ган 1958 года рождения, доктор экономических наук, профессор. С 1997 года занимал различные должности в структуре китайского ЦБ, в том числе начальника департамента монетарной политики. В декабре 2007 года был назначен заместителем председателя ЦБ, в июле 2009 — руководителем Государственного управления валютного контроля. В апреле 2014 года занял должность заместителя управляющего делами центральной руководящей группы по экономическим и финансовым вопросам, сохранив до настоящего момента должность замглавы Народного банка Китая.
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