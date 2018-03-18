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Названо место проведения встречи Южной и Северной Кореи
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Встреча представителей Республики Корея и КНДР пройдет в Хельсинки 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Встреча представителей Республики Корея и КНДР должна состояться в Хельсинки в ближайшее время, она не связана с визитом главы северокорейского МИД в Швецию. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС представитель МИД Финляндии Веса Хяккинен.
"Это рутинная встреча в длинном ряду подобных встреч для обсуждения ситуации в Северо-Восточной Азии с академической точки зрения", — сказал Хяккинен.
Он отметил, что это означает, что во встрече принимают участие представители нескольких стран, однако она не затрагивает вопросы политики безопасности. "Она никак не связана, например, в посещением Швеции главы МИД Северной Кореи", — добавил Хяккинен.
Как сообщила телекомпания Yle, в 14:00 по местному времени (15:00 мск) в столицу Финляндии должен был прибыть рейсом из Пекина заместитель руководителя отдела Северной Америки МИД КНДР Цой Кан Ир.
Ранее министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём и глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе визита последнего в Стокгольм 15-17 марта обсудили возможности и вызовы для достижения мирного решения ситуации на Корейском полуострове.
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