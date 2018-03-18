Названо место проведения встречи Южной и Северной Кореи

Встреча представителей Республики Корея и КНДР пройдет в Хельсинки

"Это рутинная встреча в длинном ряду подобных встреч для обсуждения ситуации в Северо-Восточной Азии с академической точки зрения", — сказал Хяккинен. Встреча представителей Республики Корея и КНДР должна состояться в Хельсинки в ближайшее время, она не связана с визитом главы северокорейского МИД Швецию . Об этом сообщил в воскресенье ТАСС представитель МИД Финляндии Веса Хяккинен.

Он отметил, что это означает, что во встрече принимают участие представители нескольких стран, однако она не затрагивает вопросы политики безопасности. "Она никак не связана, например, в посещением Швеции главы МИД Северной Кореи", — добавил Хяккинен.

Как сообщила телекомпания Yle, в 14:00 по местному времени (15:00 мск) в столицу Финляндии должен был прибыть рейсом из Пекина заместитель руководителя отдела Северной Америки МИД КНДР Цой Кан Ир.