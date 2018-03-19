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Южная Корея хочет сотрудничать с Россией «для достижения мира в регионе»
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Южная Корея хочет сотрудничать с Россией «для достижения мира в регионе» 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 19 мар — РИА Новости. Южная Корея намерена расширять экономическое сотрудничество с Россией, Китаем и другими соседними странами для содействия миру и развитию на Корейском полуострове, если к этому удастся подключить еще и КНДР, заявил в понедельник глава южнокорейского Президентского комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль.
"Эта инициатива направлена не только на экономический рост в Евразии, но также предоставляет возможность северокорейским жителям жить, не прибегая к ядерному оружию", — приводит слова Сон Ён Гиля информационное агентство Рёнхап.
Возглавляемый им комитет был создан президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в прошлом году в рамках «новой северной политики». Эта политика, как подчеркнул Сон Ён Гиль на одной из конференций в Сеуле, «должна заложить основу для процветания и мира на Корейском полуострове».
Как сообщалось ранее, в настоящее время прорабатываются вопросы участия южнокорейских компаний в проектах сотрудничества на территориях опережающего развития России и в свободном порту Владивосток. Также предусматривается подключение Республики Корея к взаимодействию в рамках Арктического совета, в том числе привлечение южнокорейских судоходных компаний к освоению Северного морского пути, а представителей бизнеса — к участию в развитии его инфраструктуры.
Важными сферами торгово-экономического взаимодействия России и Южной Кореи называют сельское хозяйство, судостроение, электроэнергетику, рыболовство, здравоохранение. Больше 10 лет назад уже рассматривалась идея прокладки трубопровода из России в Южную Корею через КНДР во время сближения Сеула и Пхеньяна, а также проект соединения железных дорог Корейского полуострова с Трассибом.
Однако из-за нестабильности на Корейском полуострове эти проекты так и не были реализованы.
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