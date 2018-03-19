Южная Корея хочет сотрудничать с Россией «для достижения мира в регионе»

"Эта инициатива направлена не только на экономический рост в Евразии, но также предоставляет возможность северокорейским жителям жить, не прибегая к ядерному оружию", — приводит слова Сон Ён Гиля информационное агентство Рёнхап.

Возглавляемый им комитет был создан президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в прошлом году в рамках «новой северной политики». Эта политика, как подчеркнул Сон Ён Гиль на одной из конференций в Сеуле , «должна заложить основу для процветания и мира на Корейском полуострове».

Как сообщалось ранее, в настоящее время прорабатываются вопросы участия южнокорейских компаний в проектах сотрудничества на территориях опережающего развития России и в свободном порту Владивосток . Также предусматривается подключение Республики Корея к взаимодействию в рамках Арктического совета, в том числе привлечение южнокорейских судоходных компаний к освоению Северного морского пути, а представителей бизнеса — к участию в развитии его инфраструктуры.

Важными сферами торгово-экономического взаимодействия России и Южной Кореи называют сельское хозяйство, судостроение, электроэнергетику, рыболовство, здравоохранение. Больше 10 лет назад уже рассматривалась идея прокладки трубопровода из России в Южную Корею через КНДР во время сближения Сеула и Пхеньяна , а также проект соединения железных дорог Корейского полуострова с Трассибом.

Однако из-за нестабильности на Корейском полуострове эти проекты так и не были реализованы.