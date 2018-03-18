Представители США и КНДР встретятся в Финляндии «неформально» — СМИ

Хельсинки , 18 марта / Синьхуа / — Представители США КНДР проведут неформальные переговоры в финской столице в воскресенье. Об этом в субботу сообщили финские СМИ.

По сообщению финского коммерческого телевидения MTV, чиновник северокорейского МИД Чок Кан Ил, отвечающий за дела США, может посетить Хельсинки с двухдневным визитом.

МИД Финляндии подтвердил сообщение MTV о предстоящем визите северокорейского чиновника и назвал его «неформальным».

Газета Helsingin Sanomat сообщила, что Чок Кан Ил, возможно, встретится с бывшим послом США в Республике Корея Кэтлин Стивенс.

Как сообщило финское новостное агентство STT, переговоры, возможно, состоятся в посольстве Японии в Хельсинки.

Директор департамента Азии финского МИД Киммо Лахдевирта сообщил STT, что это мероприятие может быть «академическим» и «в ракурсе международных отношений».