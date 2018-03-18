Хельсинки, 18 марта /Синьхуа/ — Представители США и КНДР проведут неформальные переговоры в финской столице в воскресенье. Об этом в субботу сообщили финские СМИ.
По сообщению финского коммерческого телевидения MTV, чиновник северокорейского МИД Чок Кан Ил, отвечающий за дела США, может посетить Хельсинки с двухдневным визитом.
МИД Финляндии подтвердил сообщение MTV о предстоящем визите северокорейского чиновника и назвал его «неформальным».
Газета Helsingin Sanomat сообщила, что Чок Кан Ил, возможно, встретится с бывшим послом США в Республике Корея Кэтлин Стивенс.
Как сообщило финское новостное агентство STT, переговоры, возможно, состоятся в посольстве Японии в Хельсинки.
Директор департамента Азии финского МИД Киммо Лахдевирта сообщил STT, что это мероприятие может быть «академическим» и «в ракурсе международных отношений».
Ранее в субботу правительство Швеции объявило, что глава МИД КНДР Ли Ен Хо завершил трехдневной визит в Швецию для обсуждения ситуации на Корейском полуострове. —0—