Обзор: избрание Си Цзиньпина председателем КНР будет способствовать уверенному развитию страны в долгосрочной перспективе — российские эксперты

Москва , 18 марта / Синьхуа / — В субботу утром на проходящей 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 13-го созыва депутаты единогласно избрали Си Цзиньпина председателем КНР . Ряд российских экспертов полагает, что избрание Си Цзиньпина свидетельствует о стабильности проводимого Китаем курса как во внешней, так и во внутренней политике, и будет способствовать уверенному развитию страны в длительной перспективе.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН , приглашенный преподаватель Высшей школы экономики Андрей Виноградов отметил, что избрание Си Цзиньпина председателем КНР будет способствовать сохранению обстановки стабильности внутри страны и продолжению внешнеполитического курса на строительство человеческого сообщества единой судьбы на основе принципов равенства и взаимного выигрыша.

Эксперт выразил уверенность в том, что последовательно будет реализовываться инициатива «Пояс и путь» /"Экономический пояс Шелкового пути" и «Морской Шелковый путь 21-го века»/. Это, по его мнению, должно способствовать укреплению и развитию взаимовыгодных отношений Китая с другими странами, в частности, со странами Европы.

Он подчеркнул, что у Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина сложились очень хорошие личные отношения. Межгосударственное взаимодействие в последние годы достигло самого высокого уровня в истории. «Избрание Си Цзиньпина главой КНР на новый срок, без сомнения, гарантирует сохранение и дальнейшее развитие российско-китайских отношений на благо народов двух стран», — сказал эксперт.

МГИМО МИД России Старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС Игорь Денисов полагает, что включение в Конституцию положения о строительстве человеческого сообщества единой судьбы означает, что эта внешнеполитическая доктрина устоялась. Теперь она выдвинута на первый план и будет на концептуальном уровне объяснять действия КНР на международной арене.

Он подчеркнул, что по сути, идеи, лежащие в основе нового глобального образа Китая, являются развитием концепции мирного развития. «Однако новый важный акцент состоит в том, что Китай провозглашает приоритетом всех своих действий за рубежом стремление к соразвитию с другими государствами, общее участие вместе с ними в решении проблем мироустройства, ликвидацию „узких мест“, мешающих прогрессу, главными из которых являются бедность, экономическая отсталость, дефицит транспортной и социальной инфраструктуры», — считает эксперт.

И. Денисов отметил, что итоги сессии ВСНП, как и решения состоявшегося в октябре прошлого года XIX съезда КПК, подтвердили преемственность внешнеполитического курса. В том числе сохраняют свою актуальность те общие подходы и оценки ситуации в мире, которые определяли высокий уровень и конструктивное развитие китайско-российских отношений в последнее время. В новом политическом цикле перед двумя странами стоят задачи практической стыковки программ своего экономического развития, а также продолжение диалога по важнейшим вопросам глобальной повестки.

Он заверил, что Россия и Китай найдут достойные ответы на новые проблемы, которые выдвигает турбулентная ситуация в мире. Положительный эффект может иметь внимание руководства двух стран к совместному поиску новых точек роста их экономик, прежде всего на таких приоритетных направлениях, как bigdata, искусственный интеллект, интернет вещей и др.

Он указал, что Россия заинтересована в стабильном и устойчивом развитии такого важнейшего своего соседа, как Китай. «Выстраиваемая Си Цзиньпином жесткая властная вертикаль, нацеленная на рыночные реформы, борьбу с коррупцией и создание эффективно действующего правительства, основывается на реальных проблемах, с которыми сталкивается страна», — подчеркнул эксперт, добавив, что «новый этап реформ неизменно принесет новые проблемы, и повышение качества управления во всей структуре власти — снизу доверху — станет важным гарантом того, что Китай встретит эти проблемы во всеоружии и, в конечном счете, справится с новыми вызовами. —0—