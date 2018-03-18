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Срочно: Ян Сяоду избран председателем Государственной надзорной комиссии КНР
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Срочно: Ян Сяоду избран председателем Государственной надзорной комиссии КНР 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — В воскресенье на 6-м пленарном
заседании 1-й сессии ВСНП 13-го созыва Ян Сяоду был избран
председателем Государственной надзорной комиссии КНР. -0-
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