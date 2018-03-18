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Посадка цветов в теплицах провинции Хэбэй
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Посадка цветов в теплицах провинции Хэбэй 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Шицзячжуан, 17 марта /Синьхуа/ — На фото — фермеры высаживают цветочную рассаду в теплицах деревни Сяншитунь городского округа Ланфан /провинция Хэбэй, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Сяо
Шицзячжуан, 17 марта /Синьхуа/ — На фото — фермеры высаживают цветочную рассаду в теплицах деревни Сяншитунь городского округа Ланфан /провинция Хэбэй, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Сяо  Шицзячжуан, 17 марта /Синьхуа/ — На фото — фермеры высаживают цветочную рассаду в теплицах деревни Сяншитунь городского округа Ланфан /провинция Хэбэй, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Сяо
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