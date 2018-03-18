Посадка цветов в теплицах провинции Хэбэй

Шицзячжуан, 17 марта / Синьхуа / — На фото — фермеры высаживают цветочную рассаду в теплицах деревни Сяншитунь городского округа Ланфан /провинция Хэбэй, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/ Ван Сяо

Шицзячжуан, 17 марта /Синьхуа/ — На фото — фермеры высаживают цветочную рассаду в теплицах деревни Сяншитунь городского округа Ланфан /провинция Хэбэй, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Сяо Шицзячжуан, 17 марта /Синьхуа/ — На фото — фермеры высаживают цветочную рассаду в теплицах деревни Сяншитунь городского округа Ланфан /провинция Хэбэй, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Сяо