Посадка цветов в теплицах провинции Хэбэй 

Шицзячжуан, 17 марта /Синьхуа/ — На фото — фермеры высаживают цветочную рассаду в теплицах деревни Сяншитунь городского округа Ланфан /провинция Хэбэй, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Сяо
Шицзячжуан, 17 марта /Синьхуа/ — На фото — фермеры высаживают цветочную рассаду в теплицах деревни Сяншитунь городского округа Ланфан /провинция Хэбэй, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Сяо Шицзячжуан, 17 марта /Синьхуа/ — На фото — фермеры высаживают цветочную рассаду в теплицах деревни Сяншитунь городского округа Ланфан /провинция Хэбэй, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ван Сяо