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Володин: Госдума готова к развитию парламентских контактов с Китаем
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Володин: Госдума готова к развитию парламентских контактов с Китаем 

ТАСС 11 часов назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума настроена на дальнейшее сотрудничество с Китаем по развитию парламентских связей в интересах укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пекина. Об этом заявил в субботу председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Поздравляю вас с избранием председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей", — обратился спикер Госдумы к избранному на пост руководителя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Его слова приводятся на официальном сайте Госдумы.
"Депутаты Госдумы настроены на дальнейшую активную работу с китайскими коллегами по развитию парламентских связей в интересах укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами и дружбы между нашими народами", — подчеркнул он.
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