Володин: Госдума готова к развитию парламентских контактов с Китаем

МОСКВА , 17 марта. / ТАСС /. Госдума настроена на дальнейшее сотрудничество с Китаем по развитию парламентских связей в интересах укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пекина. Об этом заявил в субботу председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин

"Поздравляю вас с избранием председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей", — обратился спикер Госдумы к избранному на пост руководителя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Его слова приводятся на официальном сайте Госдумы.

"Депутаты Госдумы настроены на дальнейшую активную работу с китайскими коллегами по развитию парламентских связей в интересах укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами и дружбы между нашими народами", — подчеркнул он.