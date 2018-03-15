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Китай и Непал подписали соглашение о восстановлении пограничного поста Татопани
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Китай и Непал подписали соглашение о восстановлении пограничного поста Татопани 

ИА Синьхуа 22 часа назад
Катманду, 15 марта /Синьхуа/ — Китай и Непал в четверг в Катманду подписали соглашение о восстановлении поста пограничного контроля Татопани, пострадавшего во время землетрясения.
На документе поставили свою подпись посол Китая в Непале Юй Хун и секретарь министерства финансов Непала Шанкар Прасад Адхикари. Стороны также договорились о восстановлении больницы и школы в Непале.
По завершении церемонии подписания Юй Хун отметила, что укрепление сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь» и взаимодействия в сфере строительства инфраструктуры отвечает общим стремлениям двух сторон. По ее словам, Китай готов продолжать вносить вклад в восстановление и социально-экономическое развитие Непала.
Ш. П. Адхикари выразил благодарность КНР за оказанную помощь, отметив, что благодаря поддержке Китая стороны смогут устранить узкие места в области строительства инфраструктуры и улучшить взаимосвязанность двух стран.
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