Китай и Непал подписали соглашение о восстановлении пограничного поста Татопани

Катманду , 15 марта / Синьхуа / — Китай Непал в четверг в Катманду подписали соглашение о восстановлении поста пограничного контроля Татопани, пострадавшего во время землетрясения.

На документе поставили свою подпись посол Китая в Непале Юй Хун и секретарь министерства финансов Непала Шанкар Прасад Адхикари. Стороны также договорились о восстановлении больницы и школы в Непале.

По завершении церемонии подписания Юй Хун отметила, что укрепление сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь» и взаимодействия в сфере строительства инфраструктуры отвечает общим стремлениям двух сторон. По ее словам, Китай готов продолжать вносить вклад в восстановление и социально-экономическое развитие Непала.

Ш. П. Адхикари выразил благодарность КНР за оказанную помощь, отметив, что благодаря поддержке Китая стороны смогут устранить узкие места в области строительства инфраструктуры и улучшить взаимосвязанность двух стран.