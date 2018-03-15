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Государственный министр иностранных дел Бангладеш позитивно высказался об инциативе «Пояс и путь»
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Государственный министр иностранных дел Бангладеш позитивно высказался об инциативе «Пояс и путь» 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Дакка, 14 марта /Синьхуа/ — Государственный министр иностранных дел Бангладеша Шахрияр Алам недавно во время встречи с послом КНР в Бангладеш Чжан Цзо высказал положительную оценку тому, что «Пояс и путь» продвигает развитие сотрудничества между Бангладешем и Китаем. Ш. Алам также выразил надежду, что совместные проекты между двумя государствами смогут быть реализованы как можно раньше.
Ш. Алам подчеркнул важность тесных контактов двух стран в политике и экономике, а также поблагодарил Китай за науклонную поддержку социально-экономического развития Бангладеш.
Чжан Цзо заявил, что Бангладеш — это важный партнер Китая в рамках развертыванияя международного сотрудничества «Пояса и пути». В последние годы идет быстрое социально-экономическое развитие Бангладеш, перед страной стоят блестящие перспективы развития.
Посол выразил готовность в течение срока своих полномочий реализовывать важные договоренности, достигнутые руководителями двух стран, продвигать практическое сотрудничество в различных областях между двумя странами, непрерывно наполнять содержанием отношения стратегического партнерства между Китаем и Бангладешем и продвигать всестороннее развитие отношений между двумя государствами. —0—
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