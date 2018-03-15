Государственный министр иностранных дел Бангладеш позитивно высказался об инциативе «Пояс и путь»

Дакка , 14 марта / Синьхуа / — Государственный министр иностранных дел Бангладеша Шахрияр Алам недавно во время встречи с послом КНР в Бангладеш Чжан Цзо высказал положительную оценку тому, что «Пояс и путь» продвигает развитие сотрудничества между Бангладешем и Китаем. Ш. Алам также выразил надежду, что совместные проекты между двумя государствами смогут быть реализованы как можно раньше.

Ш. Алам подчеркнул важность тесных контактов двух стран в политике и экономике, а также поблагодарил Китай за науклонную поддержку социально-экономического развития Бангладеш.

Чжан Цзо заявил, что Бангладеш — это важный партнер Китая в рамках развертыванияя международного сотрудничества «Пояса и пути». В последние годы идет быстрое социально-экономическое развитие Бангладеш, перед страной стоят блестящие перспективы развития.

Посол выразил готовность в течение срока своих полномочий реализовывать важные договоренности, достигнутые руководителями двух стран, продвигать практическое сотрудничество в различных областях между двумя странами, непрерывно наполнять содержанием отношения стратегического партнерства между Китаем и Бангладешем и продвигать всестороннее развитие отношений между двумя государствами. —0—