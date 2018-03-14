Босс занялся сексом с подчиненной прямо в кабинете (видео)

Директор одного из предприятий Китая занялся сексом со своей подчиненной сразу после того, как провел совещание. В порыве страсти мужчина забыл о системе безопасности и установленной в кабинете камере.

Незадолго до этого руководитель проводил совещание с коллегами из пяти провинций. Сразу после мероприятия директор воспользовался своим служебным положением и предался плотским утехам с сотрудницей своей компании, как сообщает The Mirror. Какие санкции были применены к любовникам, не сообщается. Известно лишь то, что компрометирующий материал был незамедлительно удален из китайского интернет-сегмента.