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Китайские археологи обнаружили сотни артефактов в комплексе древних гробниц
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Китайские археологи обнаружили сотни артефактов в комплексе древних гробниц 

РИА Новости 14 марта 2018
ПЕКИН, 14 мар — РИА Новости. Китайские археологи обнаружили более 500 ценных артефактов в комплексе гробниц в городе Чжоукоу в провинции Хэнань в центральном Китае, сообщает агентство Синьхуа.
Ученым удалось найти глиняную посуду, бронзовые, железные, серебряные и каменные предметы, возраст которых — тысячи лет.
"Одна медная печать крайне ценная", — цитирует одного из археологов агентство.
Судя по иероглифам, печать принадлежала правительственному чиновнику, который отвечал за народные традиции в городке Иньян во времена династии Хань (202 г до н.э. — 220 г.н.э.).
Сообщается, что комплекс состоит из 129 гробниц, из них, по предположениям археологов, 105 восходят ко временам династии Хань, четыре — династии Сун (960-1276 гг) и 11 — династии Цин (1644-1911 гг).
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