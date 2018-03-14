Китайские археологи обнаружили сотни артефактов в комплексе древних гробниц

Ученым удалось найти глиняную посуду, бронзовые, железные, серебряные и каменные предметы, возраст которых — тысячи лет.

"Одна медная печать крайне ценная", — цитирует одного из археологов агентство.

Судя по иероглифам, печать принадлежала правительственному чиновнику, который отвечал за народные традиции в городке Иньян во времена династии Хань (202 г до н.э. — 220 г.н.э.).

Сообщается, что комплекс состоит из 129 гробниц, из них, по предположениям археологов, 105 восходят ко временам династии Хань, четыре — династии Сун (960-1276 гг) и 11 — династии Цин (1644-1911 гг).