Китай и АСЕАН должны изучить возможность создания механизма сотрудничества стран на побережье Южно-Китайского моря — посол КНР при АСЕАН

Джакарта , 14 марта / Синьхуа / — Китай вместе со странами АСЕАН ускорит процесс консультаций по Кодексу поведения в Южно-Китайском море и изучит возможность создания механизма сотрудничества стран на побережье Южно-Китайского моря, чтобы превратить Южно-Китайское море в море мира и взаимодействия. Об этом во вторник заявил новый посол Китая при АСЕАН Хуан Силянь.

Выступая с речью в Центре стратегических и международных исследований , Хуан Силянь отметил, что в настоящее время контакты на высоком уровне между Китаем и АСЕАН активизируются, обмены мнениями по политическим курсам осуществляются беспрепятственно, а сотрудничество в областях политики и безопасности непрерывно развивается. В будущем стороны должны укрепить политические и стратегические контакты и старательно реализовать новую концепцию безопасности в Азии — «Коллективная безопасность, комплексная безопасность, безопасность на основе сотрудничества и устойчивая безопасность».

По словам Хуан Силяня, более десяти лет назад Китай и страны АСЕАН на основе принципа уважения международного права подписали Декларацию о действиях сторон в Южно-Китайском море, которая сыграла позитивную роль для сохранения мира и стабильности в Южно-Китайском море. В настоящее время Китай вместе со странами АСЕАН содействует всестороннему и эффективному претворению в жизнь этой декларации, а также путем разработки Кодекса поведения в Южно-Китайском море прилагает усилия для совместной защиты хрупкой региональной стабильности. Китай и страны АСЕАН готовы и способны самостоятельно разработать нормативно-правовую базу, соответствующую региональным реалиям и соблюдаемую всеми странами региона.

Хуан Силянь также отметил, что в этом году исполняется 15 лет с момента установления стратегического партнерства между Китаем и АСЕАН. Их сотрудничество уже стало образцом самого активного и успешного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отношения между двумя сторонами ускоренными темпами вступают в «период зрелости», в будущем возможности для развития их связей умножатся, а пространство для сотрудничества расширится. —0—