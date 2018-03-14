Парк возле дворца Потала в Лхасе

Лхаса, 13 марта / Синьхуа / — Парк Цзунцзяо Лукан возле дворца Потала — одно из самых оживленных по утрам мест в городе Лхаса /Тибетский АР, Юго-Западный Китай /. Фотографии Синьхуа

Лхаса, 13 марта /Синьхуа/ — Парк Цзунцзяо Лукан возле дворца Потала — одно из самых оживленных по утрам мест в городе Лхаса /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Лхаса, 13 марта /Синьхуа/ — Парк Цзунцзяо Лукан возле дворца Потала — одно из самых оживленных по утрам мест в городе Лхаса /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Лхаса, 13 марта /Синьхуа/ — Парк Цзунцзяо Лукан возле дворца Потала — одно из самых оживленных по утрам мест в городе Лхаса /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа