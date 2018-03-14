Туристические паровозы в провинции Сычуань

Цяньвэй, 13 марта / Синьхуа / — На фото — туристический поезд на паровой тяге в уезде Цяньвэй /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай /. Подобные составы, которые пользуются большой популярностью среди туристов, вошли в список промышленного наследия Китая в 2006 году. Фотографии Синьхуа/Цзян Хунцзин

Цяньвэй, 13 марта /Синьхуа/ — На фото — туристический поезд на паровой тяге в уезде Цяньвэй /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/. Подобные составы, которые пользуются большой популярностью среди туристов, вошли в список промышленного наследия Китая в 2006 году. Фотографии Синьхуа/Цзян Хунцзин

Цяньвэй, 13 марта /Синьхуа/ — На фото — туристический поезд на паровой тяге в уезде Цяньвэй /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/. Подобные составы, которые пользуются большой популярностью среди туристов, вошли в список промышленного наследия Китая в 2006 году. Фотографии Синьхуа/Цзян Хунцзин

Цяньвэй, 13 марта /Синьхуа/ — На фото — туристический поезд на паровой тяге в уезде Цяньвэй /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/. Подобные составы, которые пользуются большой популярностью среди туристов, вошли в список промышленного наследия Китая в 2006 году. Фотографии Синьхуа/Цзян Хунцзин