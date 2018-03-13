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Си Цзиньпин и Ли Кэцян направили руководителям Бангладеш и Непала телеграммы с соболезнованиями по случаю крушения самолета
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Си Цзиньпин и Ли Кэцян направили руководителям Бангладеш и Непала телеграммы с соболезнованиями по случаю крушения самолета 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Пекин, 13 марта /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня направил президенту Бангладеш Абдулу Хамиду и президенту Непала Бидхья Деви Бхандари телеграммы с соболезнованиями в связи с произошедшим в Непале крушением бангладешского самолета.
В посланиях Си Цзиньпин сообщил, что был потрясен известием о вызванном крушением пассажирского самолета значительном числе жертв и пострадавших. От лица правительства и народа Китая, а также от себя лично Си Цзиньпин выразил глубокую скорбь по погибшим и искренние соболезнования родственникам погибших.
Также сегодня премьер Госсовета КНР Ли Кэцян направил телеграммы с соболезнованиями премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине и премьер-министру Непала Кхадге Прасаду Шарме Оли. —0—
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