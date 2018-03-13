Си Цзиньпин и Ли Кэцян направили руководителям Бангладеш и Непала телеграммы с соболезнованиями по случаю крушения самолета

В посланиях Си Цзиньпин сообщил, что был потрясен известием о вызванном крушением пассажирского самолета значительном числе жертв и пострадавших. От лица правительства и народа Китая, а также от себя лично Си Цзиньпин выразил глубокую скорбь по погибшим и искренние соболезнования родственникам погибших.