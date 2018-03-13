Китай реорганизует государственную и местную налоговые системы

Пекин, 13 марта / Синьхуа / — Китай готов реорганизовать разделенные системы государственного и местного налогообложения путем интеграции их структур на провинциальном уровне и ниже. Об этом стало известно во вторник из плана реформ структур Госсовета КНР

Интегрированные структуры будут отвечать за сбор всех видов налогов и неналоговых платежей в соответствующих территориально-административных единицах и управление этими денежными средствами, говорится в плане, поданном на рассмотрение на первой сессии ВСНП 13-го созыва.

В отношении интегрированных структур будет введено «двойное управление», которое будет осуществляться Главным государственным налоговым управлением в качестве главного регулятора и местными правительствами. -0-