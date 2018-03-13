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Китай реорганизует государственную и местную налоговые системы
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Китай реорганизует государственную и местную налоговые системы 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Пекин, 13 марта /Синьхуа/ — Китай готов реорганизовать разделенные системы государственного и местного налогообложения путем интеграции их структур на провинциальном уровне и ниже. Об этом стало известно во вторник из плана реформ структур Госсовета КНР.
Интегрированные структуры будут отвечать за сбор всех видов налогов и неналоговых платежей в соответствующих территориально-административных единицах и управление этими денежными средствами, говорится в плане, поданном на рассмотрение на первой сессии ВСНП 13-го созыва.
В отношении интегрированных структур будет введено «двойное управление», которое будет осуществляться Главным государственным налоговым управлением в качестве главного регулятора и местными правительствами. -0-
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