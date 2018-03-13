Китай учредит министерство экологической среды 

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ — Китай готов учредить министерство экологической среды в целях усиления охраны окружающей среды. Об этом говорится в плане реформ структур Госсовета КНР, представленном на рассмотрение на 1-й сессии ВСНП 13-го созыва во вторник.
Новое министерство будет отвечать за разработку и выполнение политических мер, планов и стандартов относительно экологической среды, ведение мониторинга экологической среды и правоисполнение в названной области.
Оно также будет отвечать за контроль над загрязнением окружающей среды, ядерную и радиационную безопасность, организовать инспекции центральных властей по вопросам охраны окружающей среды.
Действующее Министерство охраны окружающей среды будет упразднено. -0-