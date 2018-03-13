Китай создаст Министерство по делам ветеранов

Пекин, 13 марта / Синьхуа / — Китай планирует создать Министерство по делам ветеранов.

Этот шаг нацелен на защиту законных прав и интересов военнослужащих и их семей, улучшение системы обслуживания и управления демобилизованными и превращение военной службы в профессию, пользующуюся уважением в обществе.

Новое министерство будет отвечать за разработку и осуществление политических установок и правил, связанных с демобилизованными, а также за рассмотрение соответствующих дел, таких как их повторное трудоустройство и профессиональная подготовка.