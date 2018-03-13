Китай реорганизует правительство‍

Об этом говорится в тексте проекта реформы государственных органов, распространенном во вторник утром.

Кроме того, новая система будет занята вопросами сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс — один путь», а также содействовать в планировании дипломатической деятельности КНР.

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