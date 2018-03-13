Китай реорганизует правительство‍ 

Об этом говорится в тексте проекта реформы государственных органов, распространенном во вторник утром.
Проект реструктуризации аппарата госорганов КНР, как пишет РИА Новости, предусматривает новое управление, занимающееся вопросами по разработке программ оказания помощи другим странам. К нему перейдет часть полномочий министерства иностранных дел и министерства финансов по планированию предоставления международной помощи и по стратегии ее распределения.
Кроме того, новая система будет занята вопросами сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс — один путь», а также содействовать в планировании дипломатической деятельности КНР.
Как писал ранее «ФедералПресс», планируется встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне.
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