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Госсовет Китая объявил о плане создания нового банковско-страхового регулятора
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Госсовет Китая объявил о плане создания нового банковско-страхового регулятора 

Прайм 13 марта 2018
ПЕКИН, 13 мар /ПРАЙМ/. Госсовет Китая предложил объединить полномочия банковского и страхового регуляторов страны и создать новый Государственный комитет по управлению и контролю за банковской и страховой деятельностью, следует из распространенного во вторник утром текста проекта реформы.
Речь идет об объединении комитета по управлению и контролю за банковской деятельностью и комитета по управлению и контролю за страховыми операциями.
"Финансы — ядро современной экономики. Необходимо уделять повышенное внимание предотвращению возникновения финансовых рисков и обеспечению финансовой безопасности страны", — говорится в тексте документа.
Цель реформы — решить существующие вопросы в распределении надзорных полномочий и предотвращение возникновения системных рисков.
Новый орган будет находиться в непосредственном подчинении Госсовета.
Основными полномочиями нового ведомства станет надзор за банковской деятельностью и сферой страхования, обеспечение законных финансовых прав потребителей, обеспечение финансовой стабильности и предотвращение опасных рисков финансовой системы.
Система финансовых регуляторов в Китае крайне разобщенная, каждое ведомство действует само по себе. После обвала на фондовом рынке страны в 2015 году власти Китая усилили контроль над финансовой системой, особенно в сфере страхования.
В апреле прошлого года в отношении главы комитета по управлению и контролю за страховыми операциями было начало расследование по подозрению в нарушении партийной дисциплины, формулировка, которая в Китае обычно используется в антикоррупционных делах. С тех пор ведомство осталось без руководителя.
Как следует из текста проекта реформы, оба надзорных комитета будут расформированы, а часть полномочий, в том числе по выработке юридических нормативов в банковской и страховой сферах, будут переданы в ведение Народного банка Китая (ЦБ).
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