Китай обнародовал план реорганизации Госсовета

Пекин, 13 марта / Синьхуа / — В Китае во вторник был обнародован масштабный план реорганизации Государственного совета с целью сделать правительство более эффективным и ориентированным на оказание услуг.

План реформ структур Госсовета КНР был представлен на текущей 1-й сессии ВСНП 13-го созыва, которая проходит в китайской столице с 5 марта.

После реорганизации в составе Госсовета будет 26 министерств и комитетов. Среди новых структур фигурируют министерство природных ресурсов , министерство по делам ветеранов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями.

При Госсовете также планируется создать ряд новых управлений, в числе которых — агентство по сотрудничеству в области международного развития и государственное управление по делам иммиграции. Ожидается, что подобных единиц на министерском и субминистерском уровнях будет, соответственно, на восемь и семь меньше, чем сейчас.

По словам члена Госсовета КНР Ван Юна, цель реформ заключается в укреплении функций правительства по управлению экономикой, надзору за рынком, а также в сфере социального управления, общественного обслуживания, защиты экологии и окружающей среды.

"Она фокусируется на потребностях развития и отвечает ожиданиям людей", — сказал он, добавив, что реструктуризация является частью плана КПК по углублению реформ партийных и государственных структур.

Ван Юн также отметил, что реорганизация структур Госсовета направлена на борьбу с институциональными препятствиями, чтобы помочь рынку играть решающую роль в распределении ресурсов. Она также поможет Китаю построить современную экономику, ориентированную на высококачественный рост.