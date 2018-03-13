СМИ: Китай создаст несколько новых ведомств и проведет реструктуризацию госаппарата 

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Китайское руководство собирается приступить к крупномасштабной реформе структуры госаппарата, в результате которой появится несколько новых министерств и госучреждений. Об этом во вторник сообщило агентство «Синьхуа».
План институциональных преобразований уже утвержден Госсоветом КНР и будет представлен на рассмотрение депутатов первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. Ожидается, что в ближайшее время в стране появится как минимум три новых министерства — природных ресурсов, по делам ветеранов и чрезвычайных ситуаций. После реформы в Китае будет насчитываться 26 ключевых ведомств и комитетов.
Согласно проекту реформы, при Госсовете также появится несколько дополнительных управлений, в том числе по развитию международного сотрудничества и по миграционным вопросам. Предполагается, что благодаря всем этим преобразованиям система государственного управления КНР станет более гибкой и эффективной.
Госсовет КНР также планирует ликвидировать Госкомитет по контролю и управлению банковской деятельностью, а также Госкомитет по контролю и управлению страхованием. Вместо них будет создан Госкомитет по контролю над банковской и страховой деятельностью.
Новое госучреждение займется решением вопросов, которые курируют два ликвидируемых комитета, а также уделит особое внимание разработке национальной политики по предотвращению крупных финансовых рисков и защите прав потребителей.
Планируется, что Госсовет КНР создаст особое ведомство, которое займется разработкой и координацией национальных программ по предоставлению помощи другим государствам и развитию международного сотрудничества.
Ожидается, что это нововведение позволит максимально улучшить стратегическое планирование и согласование вопросов при оказании иностранной поддержки, оптимизировать внешнюю политику Китая в целом, а также усилить меры по реализации китайской правительственной инициативы «Один пояс, один путь».
Законопроект об учреждении Управления по развитию международного сотрудничества в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение депутатов 1-й сессии ВСНП.