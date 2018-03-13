Цветущие поля как основа цветущей экономики в провинции Сычуань 

Чэнду, 12 марта /Синьхуа/ — В провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ на протяжении нескольких лет широко внедряется новая комплексная модель производства «сельское хозяйство плюс экология плюс туризм». Цветущие поля становятся основой расцвета экономики, процветания поселков и деревень.
Чэнду, 12 марта /Синьхуа/ — В провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ на протяжении нескольких лет широко внедряется новая комплексная модель производства «сельское хозяйство плюс экология плюс туризм». Цветущие поля становятся основой расцвета экономики, процветания поселков и деревень.
Чэнду, 12 марта /Синьхуа/ — В провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ на протяжении нескольких лет широко внедряется новая комплексная модель производства «сельское хозяйство плюс экология плюс туризм». Цветущие поля становятся основой расцвета экономики, процветания поселков и деревень.
Чэнду, 12 марта /Синьхуа/ — В провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ на протяжении нескольких лет широко внедряется новая комплексная модель производства «сельское хозяйство плюс экология плюс туризм». Цветущие поля становятся основой расцвета экономики, процветания поселков и деревень.
Чэнду, 12 марта /Синьхуа/ — В провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ на протяжении нескольких лет широко внедряется новая комплексная модель производства «сельское хозяйство плюс экология плюс туризм». Цветущие поля становятся основой расцвета экономики, процветания поселков и деревень.
Чэнду, 12 марта /Синьхуа/ — В провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ на протяжении нескольких лет широко внедряется новая комплексная модель производства «сельское хозяйство плюс экология плюс туризм». Цветущие поля становятся основой расцвета экономики, процветания поселков и деревень.
Чэнду, 12 марта /Синьхуа/ — В провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ на протяжении нескольких лет широко внедряется новая комплексная модель производства «сельское хозяйство плюс экология плюс туризм». Цветущие поля становятся основой расцвета экономики, процветания поселков и деревень.