Цветущие поля как основа цветущей экономики в провинции Сычуань

Чэнду , 12 марта / Синьхуа / — В провинции Сычуань /Юго-Западный Китай / на протяжении нескольких лет широко внедряется новая комплексная модель производства «сельское хозяйство плюс экология плюс туризм». Цветущие поля становятся основой расцвета экономики, процветания поселков и деревень.

Чэнду, 12 марта /Синьхуа/ — В провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ на протяжении нескольких лет широко внедряется новая комплексная модель производства «сельское хозяйство плюс экология плюс туризм». Цветущие поля становятся основой расцвета экономики, процветания поселков и деревень.

Чэнду, 12 марта /Синьхуа/ — В провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ на протяжении нескольких лет широко внедряется новая комплексная модель производства «сельское хозяйство плюс экология плюс туризм». Цветущие поля становятся основой расцвета экономики, процветания поселков и деревень.

Чэнду, 12 марта /Синьхуа/ — В провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ на протяжении нескольких лет широко внедряется новая комплексная модель производства «сельское хозяйство плюс экология плюс туризм». Цветущие поля становятся основой расцвета экономики, процветания поселков и деревень.

Чэнду, 12 марта /Синьхуа/ — В провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ на протяжении нескольких лет широко внедряется новая комплексная модель производства «сельское хозяйство плюс экология плюс туризм». Цветущие поля становятся основой расцвета экономики, процветания поселков и деревень.

Чэнду, 12 марта /Синьхуа/ — В провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ на протяжении нескольких лет широко внедряется новая комплексная модель производства «сельское хозяйство плюс экология плюс туризм». Цветущие поля становятся основой расцвета экономики, процветания поселков и деревень.

Чэнду, 12 марта /Синьхуа/ — В провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ на протяжении нескольких лет широко внедряется новая комплексная модель производства «сельское хозяйство плюс экология плюс туризм». Цветущие поля становятся основой расцвета экономики, процветания поселков и деревень.