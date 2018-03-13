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T'way Air в апреле откроет рейс из Владивостока в южнокорейский Тэгу
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T'way Air в апреле откроет рейс из Владивостока в южнокорейский Тэгу 

Прайм 13 марта 2018
ВЛАДИВОСТОК, 13 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпании T'way Air в апреле этого года открывает новый рейс между Владивостоком и южнокорейским Тэгу, сообщает администрация Приморья.
Тэгу — четвертый по величине город в Южной Корее, в нем много буддистских храмов и есть парк развлечений.
"Рейс авиакомпании T'way Air по новому для аэропорта Владивосток направлению планируется с апреля текущего года с частотой три рейса в неделю на воздушных судах B-737", — говорится в сообщении.
В феврале аэропорт Владивостока обслужил 152 тысячи пассажиров, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Рост пассажиропотока на международных направлениях за месяц составил 31%. Число пассажиров на рейсах в Юго-Восточную Азию увеличилось в феврале на 40%, в Южную Корею — на 38%, в Японию — на 21%, в Китай — на 18%.
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