T'way Air в апреле откроет рейс из Владивостока в южнокорейский Тэгу

ВЛАДИВОСТОК , 13 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпании T'way Air в апреле этого года открывает новый рейс между Владивостоком и южнокорейским Тэгу, сообщает администрация Приморья.

Тэгу — четвертый по величине город в Южной Корее , в нем много буддистских храмов и есть парк развлечений.

"Рейс авиакомпании T'way Air по новому для аэропорта Владивосток направлению планируется с апреля текущего года с частотой три рейса в неделю на воздушных судах B-737", — говорится в сообщении.