Си Цзиньпин призвал углубить военно-гражданскую интеграцию в целях осуществления китайской мечты

Пекин, 12 марта / Синьхуа / — Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник призвал прилагать практические усилия к дальнейшему углублению военно-гражданской интеграции, чтобы придать стимул и поддержать осуществление китайской мечты и мечты о создании мощных вооруженных сил.

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета, выступил с таким призывом во время участия в пленарном заседании делегации Народно-освободительной армии Китая и вооруженной полиции, прошедшем в рамках проходящей 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. -0-