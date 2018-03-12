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Си Цзиньпин призвал углубить военно-гражданскую интеграцию в целях осуществления китайской мечты
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Си Цзиньпин призвал углубить военно-гражданскую интеграцию в целях осуществления китайской мечты 

ИА Синьхуа 12 марта 2018
Пекин, 12 марта /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник призвал прилагать практические усилия к дальнейшему углублению военно-гражданской интеграции, чтобы придать стимул и поддержать осуществление китайской мечты и мечты о создании мощных вооруженных сил.
Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета, выступил с таким призывом во время участия в пленарном заседании делегации Народно-освободительной армии Китая и вооруженной полиции, прошедшем в рамках проходящей 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. -0-
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