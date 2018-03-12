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К 2020 году общая численность составов, ежегодно направляемых из ЕС в КНР, достигнет 5 тыс.
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К 2020 году общая численность составов, ежегодно направляемых из ЕС в КНР, достигнет 5 тыс. 

РЖД-Партнер 12 марта 2018
Фото: РЖД-Партнер
Как сообщает информационный портал TREND, товарный состав, принадлежащий голландской транспортно-логистической компании Nunner Logistics, преодолеет 11 тыс. км за 16 дней и доставит груз в город Иву в восточном Китае. Причем из 11 тыс. км, которые пройдет этот состав, почти 3 тыс. км пролегают по территории Казахстана. Поезд с 41 грузовым контейнером доставит в Китай оборудование, минеральные удобрения, продукцию фармацевтики, медицинские препараты, оптические приборы и технические средства. Каждую неделю из Амстердама в Иву будут отправляться три поезда, а к 2020 году общая численность составов, ежегодно направляемых из ЕС в КНР, достигнет 5 тыс.
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