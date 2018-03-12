Свыше 100 поездов отправлено за полгода по транспортному коридору между Китаем и Сингапуром

Чунцин , 12 марта / Синьхуа / — По транспортному коридору между Китаем Сингапуром за полгода после начала регулярного движения было отправлено свыше 100 поездов, сообщили в управлении по проекту в Чунцине /Юго-Западный Китай/.

Основными участниками проекта «Южный международный торгово-логистический коридор между Китаем и Сингапуром» являются, помимо города центрального подчинения Чунцин, Гуанси-Чжуанский автономный район, провинции Гуйчжоу и Ганьсу. В рамках проекта осуществляются смешанные перевозки грузов: железнодорожным транспортом от Чунцина до залива Бэйбу /Гуанси/, далее в Сингапур по морю. Это позволяет сократить время в пути примерно на 15 дней по сравнению с перевозками через порты восточного побережья Китая. Западный Китай, таким образом, получил более удобный выход к морю. Также с помощью этого коридора связываются между собой Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь 21 века /"Один пояс и один путь"/.

С момента запуска регулярного движения поездов в сентябре минувшего года и по 10 марта нынешнего года были отправлены 100 поездов: 44 в направлении Чунцина и 56 — в обратном направлении, грузы получили в 38 странах по всему миру, рассказали в чунцинском управлении. В настоящее время выполняются три рейса в неделю, их планируется сделать ежедневными в течение нынешнего года, добавил собеседник агентства. -0-