Китайские депутаты внесли идеи Си Цзиньпина в конституцию 

За неограниченный срок пребывания у власти председателя КНР проголосовали депутаты Всекитайского собрания народных представителей. Об этом сообщает «ТВ Центр».
Принятая поправка в конституцию устраняет положение, по которому глава государства мог избираться на высший пост лишь два раза подряд. За такое решение проголосовали почти три тысячи депутатов при трёх воздержавшихся и двух голосах против. В преамбуле основного закона будет увековечено и имя Си Цзиньпина, наряду с уже упомянутыми там Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Ближайшие выборы, на которых он сможет быть переизбран на третий пятилетний срок, пройдут в 2023 году.
С неожиданным одобрением этой инициативы на днях выступил американский президент. Дональд Трамп полушутя заявил: пожизненное правление Си Цзиньпина — потрясающее решение, опыт которого можно перенять и в США.