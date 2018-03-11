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Китайские депутаты внесли идеи Си Цзиньпина в конституцию
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Китайские депутаты внесли идеи Си Цзиньпина в конституцию 

ТВ Центр 11 марта 2018
Фото: ТВ Центр
За неограниченный срок пребывания у власти председателя КНР проголосовали депутаты Всекитайского собрания народных представителей. Об этом сообщает «ТВ Центр».
Принятая поправка в конституцию устраняет положение, по которому глава государства мог избираться на высший пост лишь два раза подряд. За такое решение проголосовали почти три тысячи депутатов при трёх воздержавшихся и двух голосах против. В преамбуле основного закона будет увековечено и имя Си Цзиньпина, наряду с уже упомянутыми там Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Ближайшие выборы, на которых он сможет быть переизбран на третий пятилетний срок, пройдут в 2023 году.
С неожиданным одобрением этой инициативы на днях выступил американский президент. Дональд Трамп полушутя заявил: пожизненное правление Си Цзиньпина — потрясающее решение, опыт которого можно перенять и в США.
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