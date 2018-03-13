Политолог рассказал, что означают изменения в конституции КНР

В воскресенье депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — высшего законодательного органа страны — одобрили внесение в конституцию страны поправки, отменяющей ограничение двумя пятилетними сроками пребывания на посту председателя и вице-председателя КНР. Кроме этого, депутаты ВСНП одобрили поправку к конституции о внесении в текст документа имени и идеи Си Цзиньпина о «развитии социализма с китайской спецификой в новую эру».

Проект первой в КНР конституции был утвержден в 1954 году, текст действующего в настоящий момент основного закона был принят и обнародован 4 декабря 1982 года, после чего в него четыре раза вносились поправки.

Си Цзиньпин занимает пост председателя КНР с марта 2013 года. Кроме этого, он является генсеком Компартии Китая и главой Центрального военного совета (ЦВС).

Новый этап развития

"Некоторые говорят, что это (поправки в конституции — ред.) окончание некоторого транзита в политической системе Китая. Мне кажется, что это не так. Я думаю, что это, наоборот, точка бифуркации, то есть Китай вступает в новый этап своего развития. Естественно, китайские реформы, как экономические, так и политические, они продвигаются достаточно медленно, неспешно, используя чаще всего тактику таких малых шагов", — сказал эксперт в ходе видеомоста Москва-Пекин «Развитие китайской экономики и экономическое сотрудничество России и Китая в новую эпоху», организованного МИА «Россия сегодня».

Он отметил, что одновременно с изменениями конституции в Китае создаются новые органы или переформатируются те руководящие группы, которые были созданы ранее.

"Поэтому я думаю, что реформа политическая в Китае будет продолжена. Были приняты изменения в конституцию Китайской Народной Республики, расширяющие и углубляющие преемственность не только в высших эшелонах власти, но и в международной политике", — добавил Тимофеев.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), ежегодная сессия которого проходит в Пекине с 5 по 20 марта, в воскресенье также проголосовали по внесению поправок в более чем 20 статей конституции.