Си Цзиньпин берет мировую экономику на буксир

11 марта в Пекине, на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) делегаты приняли крупнейший с 2004 года пакет поправок в Конституцию. Он призван идеологически трансформировать Китай в соответствии с видением генерального секретаря Компартии страны Си Цзиньпина

Среди прочих изменений из Конституции убраны ограничения на сроки пребывания у власти председателя и вице-председателя КНР (два пятилетних срока). Это открывает дорогу к продлению полномочий 64-летнего Си Цзиньпина.

Одновременно ВСНП — высший орган госвласти КНР — согласился включить в Конституцию «Мысли Си Цзиньпина», тем самым поставив его на один уровень с основателем партии Мао Цзэдуном.

Напомним: на октябрьском съезде, представляя свои «Мысли Си Цзиньпина о социализме китайского образца в новой эре», председатель КПК отметил, что Китай доказал жизнеспособность своей модели государства, и она должна стать «новым выбором» для развивающихся стран. Теперь эти положения закреплены в Основном законе.

Как подчеркивает Си Цзиньпин, первой эрой были времена Мао, объединившего опустошенную гражданской войной страну, второй — развитие и рост благосостояния при Дэн Сяопине. В третьей, «новой» эре китайцы будут жить еще богаче и сплоченнее, а страна станет лидером мирового сообщества и примером для подражания в эпоху кризиса западной демократии.

Все эти изменения были приняты при поддержке почти трех тысяч депутатов ВСНП. Против выступили всего двое, трое воздержались.

«Законодатели на сессии согласились с тем, что внесение поправок в Конституцию, что отвечает чаяниям КПК и народа и одобряется как в самой партии, так и вне ее, имеет историческое значение для обеспечения процветания и прочной безопасности партии и страны», — отмечает газета «Жэньминь жибао».

И надо понимать: России перемены, которые происходят в Поднебесной, только на руку. Так, в преамбулу Конституции добавлена формула, согласно которой Китай стремится к «строительству сообщества общей судьбы» с другими странами мира, что является частью концепции «Пояса и пути», продвигаемой Си Цзиньпином.

Реализация инициативы «Пояс и путь» будет способствовать вовлечению все большего числа стран в развитие мировой инфраструктуры — железных дорог, портов, погранпереходов, информационных и финансовых центров. Институализация данной инициативы позволит увязать ее с другими проектами международного сотрудничества, — в частности, с Евразийским экономическим союзом , АСЕАН, НАФТА, Евросоюзом , Меркосур.

По мнению экспертов, «Пояс и путь» будет способствовать ускорению темпов развития мировой экономики. Китай — во главе этой инициативы — сможет стать движущей силой и своего рода буксиром для глобального хозяйства. А одним из предложенных маршрутов в рамках «Пояса и пути» как раз и является международный коридор экономического сотрудничества Китай-Монголия-Россия.

Что меняет съезд ВСНП для Поднебесной, России и мира?

Подорожали товары, замечу, не просто так. В Китае выросли зарплаты, объемы социальных выплат по компенсациям, пенсии. В результате, китайские товары стоят сегодня не намного дешевле, чем товары конкурентов, выпускаемые в Мексике Аргентине и странах Юго-Восточной Азии.

С точки зрения Пекина, единственный способ удешевить товары в такой ситуации — это снизить стоимость доставки, поставив под контроль мировую инфраструктуру. Инфраструктурный проект «Пояс и путь» направлен как раз на решение этой задачи.

В рамках проекта многие страны, в том числе Монголия и Россия, будут превращены в своеобразные мосты по доставке китайских товаров по всему миру.

«СП»: — Насколько это выгодно России?

— В теории товары по коридору Россия-Монголия-Китай могут идти по двум направлениям. Другое дело, я пока не видел расчетов, что мы можем в большом количестве поставлять в Поднебесную. Скорее всего, по дорогам, построенным на китайские инвестиции, товары будут идти, в основном, из Поднебесной в Европу и дальше.

Но Россия в любом случае получит дивиденды от участия в проекте. Это плата за транзит, новые рабочие места, плюс экономическое развитие российских регионов.

«СП»: — Почему реализация инициативы «Пояс и путь» потребовала внесения изменений в Конституцию?

— Для Китая сейчас наступает момент истины. Поднебесная по-настоящему вступает в схватку за ведущую роль на мировой арене. Причем, не только роль экономического лидера, но и политического.

Создавая «сообщество общей судьбы» из различных стран мира, Китай в страны «Пояса и пути» собирается инвестировать. При этом Пекин поясняет, что хотел бы в известной степени контролировать еще и политические риски в этих странах. Для этого Китай заключает со странами-партнерами соответствующие договоры — чтобы быть уверенным, что в них не произойдет резких изменений, которые поставят инвестиции под угрозу.

Причем, в рамках концепции «Путь и пояс», Китай до 90% инвестиций направляет в две сферы — дороги и энергетика. Это, на мой взгляд, хорошо видно на примере стран Латинской Америки, Африки и даже Европы.

Да, поначалу Китай инвестировал по всему миру бессистемно — вкладывал в игорный бизнес, в покупку гостиниц. Но начиная с 2017 года, зарубежные инвестиции поставлены в КНР под государственный контроль. Вывоз китайского капитала разделен на «поощряемый», «ограниченный» и «запрещенный».

К категории «поощряемый» относится капитал, который инвестируется в страны, подписавшие договоры о присоединении к концепции «Пояс и путь». Эти страны, замечу, полностью поддерживают китайские инициативы в энергетике и инфраструктуре — и Россия к ним не относится.

РФ принадлежит ко второй группе стран, вывоз китайского капитала в которые ограничен. Эти страны либо намерены присоединиться к «Поясу и пути» в будущем, либо настаивают на инвестициях в другие области, помимо энергетики и дорог.

Наконец, Пекин прямо запретил инвестиции в игорный и криминальный бизнесы.

Такой политикой, по сути, китайское государство пытается поставить сектора зарубежной промышленности под контроль. И на реализацию этого масштабного проекта Си Цзиньпину банально не хватает двух сроков — речь идет о коренной перестройке Китая.

Поэтому для Китая внесение изменений в Конституцию — это, прежде всего, фиксация концепции, которую воплощает Си Цзиньпин. Она заключается в максимальном расширении влияния Поднебесной в мире, в поддержке китайского бизнеса, а также борьбе с коррупцией в самом Китае.

В крупном выигрыше остаются и страны, являющиеся главными получателями китайских инвестиций.