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Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре в Азербайджане
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Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре в Азербайджане 

ИА Синьхуа 6 марта 2018
Пекин, 6 марта /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре в Азербайджане, который привел к большим человеческим потерям.
Си Цзиньпин в телеграмме отметил, что шокирован пожаром в наркоцентре в Азербайджане, который привел к большим человеческим потерям. От имени правительства и народа Китая, и себя лично, он выразил глубокую скорбь по жертвам и искренние соболезнования родным погибших и раненым. —0—
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