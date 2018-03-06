Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре в Азербайджане

Си Цзиньпин в телеграмме отметил, что шокирован пожаром в наркоцентре в Азербайджане, который привел к большим человеческим потерям. От имени правительства и народа Китая, и себя лично, он выразил глубокую скорбь по жертвам и искренние соболезнования родным погибших и раненым. —0—