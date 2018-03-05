Ещё
Армения и Китай обсуждают перспективы строительства железной дороги между Ираном и Арменией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армения и Китай обсуждают перспективы строительства железной дороги между Ираном и Арменией 

ИА Синьхуа 5 марта 2018
Ереван, 5 марта /Синьхуа/ — Министерство транспорта, коммуникаций и информационных технологий Армении сегодня опубликовало заявление, в котором сообщается о переговорах, проведенных с должностными лицами Китайской гражданской инженерно-строительной корпорации касательно возможного проектирования и строительства железной дороги, соединяющей Армению с Ираном.
Как говорится в заявлении, руководители китайской корпорации выразили заинтересованность в строительстве железной дороги и намерены включить этот проект в инициативу «Пояс и путь».
Армянский министр транспорта Ваган Мартиросян подчеркнул стратегическое значение проекта для Армении. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Государственный министр иностранных дел Бангладеш позитивно высказался об инциативе "Пояс и путь" Прямой авиамаршрут соединит Харбин и Лхасу Китай оптимизирует управление водными ресурсами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям90
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле277
Поклонская «подложила свинью» Собчак343
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1277
Пока вы спали: «Нежданчик» от России274
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение