Армения и Китай обсуждают перспективы строительства железной дороги между Ираном и Арменией

Ереван , 5 марта / Синьхуа / — Министерство транспорта , коммуникаций и информационных технологий Армении сегодня опубликовало заявление, в котором сообщается о переговорах, проведенных с должностными лицами Китайской гражданской инженерно-строительной корпорации касательно возможного проектирования и строительства железной дороги, соединяющей Армению с Ираном

Как говорится в заявлении, руководители китайской корпорации выразили заинтересованность в строительстве железной дороги и намерены включить этот проект в инициативу «Пояс и путь».