Армения и Китай обсуждают перспективы строительства железной дороги между Ираном и Арменией 

Ереван, 5 марта /Синьхуа/ — Министерство транспорта, коммуникаций и информационных технологий Армении сегодня опубликовало заявление, в котором сообщается о переговорах, проведенных с должностными лицами Китайской гражданской инженерно-строительной корпорации касательно возможного проектирования и строительства железной дороги, соединяющей Армению с Ираном.
Как говорится в заявлении, руководители китайской корпорации выразили заинтересованность в строительстве железной дороги и намерены включить этот проект в инициативу «Пояс и путь».
Армянский министр транспорта Ваган Мартиросян подчеркнул стратегическое значение проекта для Армении. —0—