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В Индонезии решили запретить секс до брака
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Секс до брака предложили наказывать пятью годами тюрьмы 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
В парламенте Индонезии к концу месяца депутаты готовятся проголосовать за полный запрет на секс вне брака, сообщает news.com.au.
Спорные меры, которые в субботу получили политическую поддержку всех 10 ведущих партий страны, включают прямой запрет на гомосексуальный секс и тюремное заключение сроком до пяти лет для лиц, вступившие в интимные отношения вне брака. Действующие законы Индонезии гласят, что прелюбодеяние является преступлением, если об этом сообщается одним из супругов. Кроме того, гомосексуальный секс с несовершеннолетним также является незаконным. До сих пор однополые отношения запрещены только в одной из индонезийских провинций.
В документе также содержатся предложения ограничить половое воспитание в этой преимущественно мусульманской стране и налагать тюремные сроки заключения за "оскорбление" президента или представителей государственных учреждений. Ограничения являются частью 800 поправок, предложенных парламентским комитетом, рассматривающим разработку реформы столетнего уголовного кодекса страны. Законопроект может быть направлен в Палату представителей для голосования уже в этом месяце.
Правительственные чиновники, религиозные консерваторы и влиятельные исламские группы тем временем сделали жесткие заявления против ЛГБТ в последнее время, а полиция использовала жесткий закон против порнографии для криминализации членов ЛГБТ-сообщества. В Ачехе стражи порядка насильно вырезала волосы группе трансгендерных женщин и заставила их носить мужскую одежду, вызвав протесты правозащитных групп.
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