Видео массовой драки китайских и индийских солдат в Гималаях появилось в Сети

В Сети опубликованы кадры массовой драки китайских и индийских солдат, которая, по сообщениям ряда индийских СМИ произошла в Гималаях пять дней назад.

Согласно источникам издания Times of India, индийские солдаты якобы заблокировали попытку китайских солдат проникнуть на индийскую территорию во время потасовки, произошедшей рано утром во вторник. В сообщении отмечено, что драка закончилась после того, как стороны в рамках установленного механизма урегулирования конфликтов подняли флаги и отошли на ранее занимаемые позиции.

Официальных комментариев ни со стороны индийского, ни со стороны китайского военного ведомства не последовало. Инцидент произошел в день 70-летия независимости Индии китайские военные пытались проникнуть в индийский Ладакх по берегу озера Бангонг (Бангонг-Цо).

Это озеро протяженностью порядка 130 километров наполовину находится в Индии, наполовину — в китайском Тибете. Обе стороны оспаривают территории, и разделяет территории двух стран линия фактического контроля.