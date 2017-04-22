Контртеррористические подразделения армии Йемена провели операцию по захвату членов полевого командования террористической сети " Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещена в РФ) в провинции Хардамаут на юге страны. Об этом сообщили сегодня в штабе аравийской коалиции, оказывающей поддержку правительству Йемена.

По имеющейся информации, операция, в которой был задействован спецназ и авиация альянса, прошла в ночь с пятницы на субботу. В результате оперативных действий удалось задержать ряд главарей АКАП, большинство - наемники из разных стран. Радикалы планировали серию терактов на юге Йемена. Военные изъяли оружие, технику и взрывчатые вещества.

В числе полевых командиров, оказавшихся в руках йеменских военных, главарь экстремистов известный как йеменский "аз-Заркауи". Речь идет о главаре филиала "Аль-Каиды" в Ираке иорданце Абу Мусабе аз-Заркауи , ликвидированном в 2006 году.