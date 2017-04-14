Китай призвал вывести ПРО США из Южной Кореи

Официальный Пекин выступил с "настоятельным призывом" к Вашингтону и Сеулу, потребовав прекратить развертывание противоракетной системы THAAD в Южной Корее и пообещал "принять необходимые меры", если этого не произойдет. В министерстве иностранных дел КНР заявили о том, что с момента решения разместить противоракетную систему THAAD в Южной Корее ситуация на Корейском полуострове ухудшилась. Об этом в рамках пресс-конференции в пятницу, 14 апреля, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

– Как сообщается, все необходимое оборудование для размещение комплексов THAAD было доставлено в район Сонджу в юговосточной части Республики Корея. Военные РК заявляли о том, что комплекс вскоре будет развернут для того, чтобы противостоять угрозам ядерной и ракетной программ КНДР. Какова позиция Китая по данному вопросу? – Китай последовательно и четко выступает против размещения THAAD. Размещение данного противоракетного комплекса со стороны США и РК не способствует ни денуклеаризации Корейского полуострова, ни миру и стабильности в регионе. Данные действия серьезно подрывают стратегические интересы и интересы безопасности Китая и других стран в регионе и нарушает стратегический баланс в регионе. Очевидно, что с того момента, как США и РК приняли решение разместить THAAD, ситуация на полуострове, вместо того, чтобы стабилизироваться, стала еще более напряженной. Республика Корея, вместо того, чтобы повысить свою безопасность, столкнулась с еще большей угрозой и вызовом. Мы настоятельно призываем США и РК положить конец процессу развертывания противоракетного комплекса. И я хочу подчеркнуть, что Китай готов принять необходимые меры для того, чтобы защитить интересы национальной безопасности и регионального стратегического баланса".

США приступили к размещению противоракетных систем THAAD в Южной Корее в начале марта 2017 г., доставив военно-транспортным самолетом первую партию компонентов комплекса THAAD.