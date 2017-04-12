Японские истребители сопроводили шесть российских самолетов

Японские истребители сопроводили шесть самолетов Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) вдоль японской границы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на штаб сил самообороны Японии.

Самолеты ВВС Японии были подняты в воздух для сопровождения двух бомбардировщиков Ту-95, двух противолодочных самолетов Ил-38 и двух дальних противолодочных самолетов Ту-142.

Инцидент произошел 11 апреля. Российские самолеты прилетели со стороны Сахалина, пролетели над островами Южных Курил и улетели обратно тем же маршрутом. Вторжение в японское воздушное пространство зафиксировано не было.