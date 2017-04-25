Командующий войсками США в Южной Корее: Штаты готовы к провокациям КНДР

Американские войска в Республике Корея готовы противодействовать провокациям со стороны КНДР. С таким заявлением выступил командующий военным контингентом США в Южной Корее генерал Винсент Брукс

"Мы готовы. Это единственное послание, которое у нас есть", - ответил он южнокорейским журналистам на вопрос, хотел бы он передать что-нибудь властям в КНДР в связи с отмечаемой там 85-й годовщиной основания Корейской народной армии. "Мы привержены военному союзу Республики Корея и США. Это самое важное, это наша обязанность, и мы продолжим это делать", - добавил генерал.

Южнокорейские СМИ днем ранее сообщили, что КНДР вновь активизировала подготовку к проведению нового ядерного испытания. По их данным, на северокорейском ядерном полигоне в районе деревни Пунге-ри уезда провинции Хамгён-Пукто зафиксированы признаки активной подготовки к проведению очередного ядерного испытания. Эксперты, проанализировав новые спутниковые снимки, пришли к выводу, что шестой по счету атомный тест может быть осуществлен в любой момент, как только будет получен соответствующий приказ из Пхеньяна.

По данным газеты, наиболее вероятный период, когда это может произойти, - между 25 апреля и 9 мая. Именно эти даты называют потому, что 25 апреля в Пхеньяне отмечается годовщина основания Корейской народной армии, а 9 мая в Южной Корее состоятся досрочные президентские выборы.

Обстановка на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил атомный тест и позднее запустил ракету-носитель с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один атомный тест, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.