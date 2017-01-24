Китай размещает ракеты у российских границ

Китай разместил наиболее совершенные межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 («Дунфэн-41») в граничащей с Россией северо-восточной провинции. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Global Times

По данным издания, снимки ракет, опубликованные ранее в интернете, были сделаны в провинции Хэйлунцзян. Военные аналитики уверены, что это, вероятно, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41, которая была размещена в северо-восточном Китае.

Всего Народно-освободительная армия Китая намерена разместить в общей сложности три бригады. Первая находится в центральной провинции Хэнань в городе Синьян. Вторая размещена рядом с российской границей в городе Дацин в провинции Хэйлунцзян. Третью собираются доставить в Синьцзян-Уйгурский район на северо-западе Китая.