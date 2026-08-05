Экстренное заседание министров внутренних дел стран ЕС не смогло разобраться с тем, что же действительно произошло в испанской Сеуте, которую на несколько дней захватили 70 тысяч мигрантов из Африки. Большинство незваных гостей уже отправлены обратно, но несколько тысяч еще остаются в испанском африканском анклаве.

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Вместо дел - слова

Никакой помощи Мадрид от европейцев не дождался. Как отмечает издание Politico, легкость, с которой десятки тысяч мигрантов пересекли границу, "усилила чувство уязвимости перед гибридными атаками". При этом традиционные союзники по НАТО в лице США и ЕС для Мадрида больше "не являются надежными из-за политических распрей". Максимум, что удалось получить испанцам от Брюсселя - лишь слова солидарности. Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер, назвав случившееся "проверкой европейской устойчивости". И посчитал достижением хотя бы то, что ЕС удалось снизить градус напряженности между Мадридом и европейскими столицами. При этом Бруннер прозрачно намекнул, что есть некие силы, которым "наплевать на безопасность Евросоюза".

Марокко не при чем

Можно было бы подумать, что евробюрократ имеет в виду Марокко, с территории которого и прибыли мигранты. Да, в Европе были бы не против возложить вину на Рабат, но этому противится Испания, которая не хочет портить отношения с соседом. По данным портала Euractiv, Мадрид требует от европейцев воздержаться от публичной критики Марокко. "Необязательно, чтобы кто-то был виноват", - заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласку, отвечая на вопрос о роли Рабата в случившемся.

В гости к Урсуле

В итоге Европа не стала возлагать вину на марокканские власти, лишь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала предоставить Марокко дополнительную финансовую поддержку, рассчитывая на "возможность углубления связей Брюсселя с Рабатом". Видимо, как метко пошутил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, чтобы "дружелюбные мигранты из Марокко" вновь "продвигались вглубь ЕС, чтобы поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции".

Мадрид был глух

Марокканские власти отмечают, что Испания сама спровоцировала кризис, опубликовав решение Верховного суда о том, что мигрантов, прибывающих по морю, нельзя депортировать без суда и следствия. "Мы пытались предупредить Мадрид о последствиях этого решения, объяснили, что это создаст проблемы. И оно действительно создало проблемы, - приводит агентство AFP слова марокканского чиновника. В Рабате также утверждают, что не могли применить силу против такого большого числа мигрантов. А помощи от испанцев в Марокко не получили.

Все хорошо, прекрасная маркиза…

В ходе европейских кризисных консультаций с повестки был снят вопрос исключения Испании из Шенгенской зоны. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что эта тема "не является проблемой". А глава МВД Дании Мортен Бедско заявил, что "очень доволен" тем, как Испания справляется с кризисом. Еще раз он сможет проявить свое удовлетворение в середине августа, когда, как ожидается, может произойти очередная попытка массового прорыва мигрантов в Испанию. До этого времени Европе вряд ли удастся сделать хоть что-то из заявленных мер, среди которых "усиление борьбы с сетями контрабанды", "укрепление границы ЕС", "улучшение прогнозирования".

Всегда обвиняй Москву

Еврочиновники изменили бы себе, если бы не использовали ситуацию в своих целях. Логика проста: раз не виноват ни Мадрид, ни Марокко, ни Брюссель, то, значит, за всем стоит Москва. Тут же европейским "борцами за правду" была выявлена некая "российская дезинформационная атака". Странно, что в Брюсселе не договорились до того, что это сама Москва отправила почти сотню тысяч человек атаковать Испанию. К делу решили подключить Европол и Европейскую внешнеполитическую службу, которые проведут расследование информационной атаки и фактов того, что "российские субъекты использовали событие в социальных сетях в политических целях". При этом Euractiv признает, что никаких "независимых исследований или расследований, подтверждающих наличие скоординированной кампании не проводилось". Итоги расследований можно спрогнозировать уже сейчас. Это станет очередной попыткой прикрыть кризис управления в Евросоюзе мифической "российской угрозой", как это уже неоднократно делали представители европейской партии войны с недоказанными фактами нападений дронов и кибератак.