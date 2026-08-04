По суше и по морю. Как ЕС борется с проблемой миграции

На минувшей неделе Испания пережила самый серьезный миграционный кризис в своей истории - порядка 70 тыс. человек по суше и по морю перебрались из Марокко в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки. Большинство мигрантов уже вернулись в Марокко, однако их наплыв напомнил Евросоюзу о миграционном кризисе, начавшемся в 2015 году, и поставил под сомнение эффективность общей миграционной политики.

Самый острый миграционный кризис в Европе в XXI веке

В 2014-2015 годах Европа столкнулась с наиболее серьезным за последние десятилетия миграционным кризисом. Европейские страны захлестнула волна нелегальных мигрантов из государств Африки и Ближнего Востока. По подсчетам Международной организации по миграции (МОМ), если в 2000-2010 годах в Европу нелегально приезжало по 20-25 тыс. человек в год, то в 2014 году, туда прибыли 900 тыс. человек, а 2015 году - более 1,6 млн человек. Тогда основной поток шел из Сирии и Афганистана, значительную долю составили выходцы из Ирака и Ливии, еще четверть прибывших были выходцами из африканских стран (Эритрея, Судан, Южный Судан, ДР Конго, Сомали, Мавритания, Марокко, Тунис, Алжир, Мали, Нигерия, Камерун, Габон).

Причинами увеличения миграционного потока в Европу стали события в арабском мире в 2010-2011 годах ("арабская весна") и последовавшая за ними внутриполитическая дестабилизация в ряде стран Северной Африки, Аравийского полуострова и Ближнего Востока. Прежде всего это войны в Сирии и Ливии, расширение деятельности террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, осложнение ситуации с обеспечением безопасности в Афганистане вследствие активизации талибов, а также усугубление социально-экономической условий в ряде стран южнее Сахары.

Другой причиной увеличения масштабов миграции стало расширение сети криминальных организаций, занимающихся контрабандой людей. Только в 2015 году, по оценкам Европола, услугами контрабандистов воспользовалось более 90% нелегальных мигрантов, прибывших в Европу, прибыль криминальной сети составила от €3 до €6 млрд.

Основные маршруты нелегальной миграции

По данным миграционных служб европейских стран, часть иммигрантов прибывает в Европу по туристическим визам или поддельным документам, другая - через нелегальные каналы, пересекая границы без документов. Они перебираются в Европу несколькими путями, в основном через Средиземное море. Один из них - из Северной Африки на Пиренейский полуостров - в Испанию (через автономные города Сеута и Мелилья на северном побережье Африки), затем во Францию и Италию (западно-средиземноморский маршрут), второй - в Италию через остров Лампедуза и на Мальту (центрально-средиземноморский маршрут). Еще один путь - из Турции через Эгейское море или по суше через реку Эврос в Грецию и Болгарию, а оттуда по западно-балканскому коридору (через Албанию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Сербию и Македонию) в Словению и Венгрию, а затем в Германию, Австрию и Швецию (восточно-средиземноморский).

Ужесточение миграционного законодательства

В ответ на кризис 2015 года правительства практически всех европейских стран ужесточили миграционные нормы - сократили сроки пребывания кандидатов на получение статуса беженцев, снизили размеры пособий, усилили карательные механизмы по выдворению нелегальных иммигрантов за пределы единых европейских границ. Наплыв переселенцев поставил под угрозу соглашение о свободном передвижении в пределах Шенгенской зоны. В связи с обострением миграционной обстановки в разные годы страны временно вводили контроль на отдельных границах (Германия, Австрия, Словения, Венгрия и другие).

На протяжении всех лет ЕС пытался принять различные миграционные пакты, но каждый раз ряд стран выступал против некоторых пунктов, касающихся приема мигрантов. Последним стал Пакт ЕС о миграции и предоставлении убежища, принятый в 2024 году и вступивший в силу в 2026 году. Он включает обязательную регистрацию и "проверку на безопасность" всех нелегальных мигрантов (сверка по базам Интерпола, Европола и Шенгенской информационной системы и другим), ускоренные пограничные процедуры и введение более строгих механизмов для депортации тех, кто получил отказ в предоставлении защиты. Кроме того, в нем ужесточены процедуры предоставления убежища (сокращение сроков рассмотрения заявлений и более строгие правила в отношении злоупотреблений и повторных заявлений). Страны ЕС договорились о помощи друг другу с релокацией беженцев (ранее основную ответственность за мигранта несло государство, которое первым приняло его заявку на убежище).

Современная ситуация: статистика

Численность беженцев и просителей убежища в Европе стабилизировалась в 2025 году, хотя из отдельных стран иммиграция усилилась. Так, после начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году в странах Европы было зарегистрировано более 5,9 млн украинских беженцев, еще десятки тысяч прибыли туда нелегально.

К 2026 году общее количество мигрантов, проживающих в Евросоюзе, достигло 64 млн человек (данные Евростата и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев) по сравнению с 40 млн в 2010 году, их доля в структуре населения ЕС достигла 14,2%. Многие из приехавших не хотят возвращаться в свои страны. Например, с 2011 года Сирию покинуло не менее 7 млн беженцев, а вернулись обратно не более 1,5 млн. Доля украинцев, планировавших остаться в странах ЕС, в 2022 году составляла 9%, в 2026 году она превысила 30%.

С 2021 по 2026 год больше всего мигрантов попало в ЕС через Италию, Грецию и Испанию - 478 тыс., 259 тыс. и 234 тыс. соответственно (данные Агентства ЕС по контролю границ "Фронтекс"). Для итальянского острова Лампедуза пиковыми стали 2022 и 2023 годы, тогда через него прошли более 200 тыс. человек, при постоянном населении в 6 тыс. человек. Через Грецию проникнуть в ЕС ежегодно пытаются десятки тысяч мигрантов, только в начале марта 2020 года из-за ситуации на сухопутной границе с Турцией в регионе Эврос и на Эгейских островах, вызванной решением Анкары открыть границы для беженцев на фоне конфликта в Сирии, границу пересекли более 130 тыс. человек.

В июле - августе 2026 года панику в ЕС вызвало резкое увеличение попыток проникнуть на его территорию через испанский автономный город Сеута на границе с Марокко. На фоне кризиса ряд стран призвал к приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией о свободном пересечении границы. 31 июля Италия ввела временный пограничный контроль с Испанией. В ответ на действия Рима премьер Испании Педро Санчес привел статистику "Фронтекс", в соответствии с которой через Испанию в ЕС попадает в два раза меньше мигрантов, чем через Италию. 1 августа лидеры 22 стран ЕС призвали Мадрид усилить контроль на внешней границе Евросоюза и выступили за создание еще одного общеевропейского механизма для противодействия схемам незаконной миграции. Санчес, в свою очередь, направил письмо главам Еврокомиссии и Европейского совета Урсуле фон дер Ляйен и Антониу Коште, где выразил "серьезную обеспокоенность" такой реакцией. Он считает, что некоторые страны действовали, руководствуясь "предубеждениями, ложной информацией, заблуждением или политическими интересами".